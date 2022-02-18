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Ümraniye zirvede!

İlk 6 sıradaki diğer takımların puan kaybettiği haftada Adana’yı Mrsic ve Alim’in golleriyle deviren İstanbul ekibi lideri yakaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Ümraniye zirvede!

Spor Toto 1. Lig'de liderlik mücadelesi veren Ümraniyespor, 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, lider Ankaragücü'yle puanları eşitleyerek zirveye ortak oldu. 17'de Mrsic'in golüyle öne geçen İstanbul ekibi, 33'te Alim'le farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 81'de Tetteh skoru belirledi: 2-1. İlk 6 sıradaki tüm takımların puan kaybettiği haftada altın değerinde bir galibiyete imza atan Ümraniyespor, iki maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Kırmızıbeyazlı oyuncular, 90 dakika sonunda galibiyet pozu verdi.

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