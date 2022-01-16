Haberler TFF 1.Lig Bursaspor - BB Erzurumspor: 0-0 (MAÇ SONUCU / ÖZET)

Bursaspor - BB Erzurumspor: 0-0 (MAÇ SONUCU / ÖZET)

TFF 1’inci Lig’in 21’inci hafta mücadelesinde Bursaspor kendi sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Tabelada 6’ncı dakika yazmasıyla birlikte top taca atılarak geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık için oyun durdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 23:11
Bursaspor - BB Erzurumspor: 0-0 (MAÇ SONUCU / ÖZET)

6'ncı dakikada BB Erzurumspor'un atağında sağ kanatta topla buluşan Novikovas ceza sahası yayına hareketlendi. Kaleyi cepheden gören noktadan topa vuran Novikovas'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

Tabelada 6'ncı dakika yazmasıyla birlikte top taca atılarak geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık için oyun durdu.

51'inci dakikada hızlı gelişen Bursaspor'un atağında Namık Alaskarov'un ceza sahasına ortaladığı topa kaleci Jakub Szumski dokundu. Szumski'den seken topa altı pasın önünde gelişine vuran İsmail Yüksek'in şutu takım arkadaşı Kerem Şen'den döndü. Erzurumspor savunması topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Bursaspor'un atağında sol kanatta topla buluşan İsmail Yüksek topu arka direğe ortaladı, altı pasın içinde topla buluşan Namık Alaskarov'un gelişine sert şutunu kaleci Jakub Szumski kornere çeldi.

Karşılaşmada gol olmadı ve Bursaspor'u kendi evinde, BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

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