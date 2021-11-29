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Keciören’de Eze sov

Eze’nin hat-trick yaptığı maçta, Ümraniye’yi 3-2 yenen başkent ekibi, evinde 3’te 3 yaptı. Konuk ekip ise üste üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Keciören’de Eze sov

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Ümraniyespor'u konuk etti. 3. dakikada Rodriguez'in yerden gönderdiği topu Alim Öztürk düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 0-1. 27'de topla buluşan Eze, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 1-1. 44'te penaltı kazanan Ümraniyespor'da Rodriguez topu ağlara yolladı. 1-2. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarıda sahada Eze şov vardı. Keçiörengücü'nün Nijeryalı golcüsü, 74'te ceza sahası dışından sert şutuyla eşitliği sağladı: 2-2. 90+1'da ise kendi yarı sahasında aldığı topu rakip ceza sahasına kadar sürdü ve vuruşuyla skoru belirledi: 3-2. İç sahada son 3 maçını kazanan başkent ekibi, 13 puana yükseldi fakat düşme hattından çıkamadı.


Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, iyi bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Taşkın, "Şu an 13 puana çıktık, bunu başardık. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Devreye kadar 5 maçı iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

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