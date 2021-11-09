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Liderlik keyfi

Liderlik koltuğuna oturan A.Gücü’nde şampiyonluk şarkıları söyleniyor Teknik direktör Mustafa Dalcı, “Sonuna kadar burada kalacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Liderlik keyfi
HAftanın maçında Ümraniyespor'u 3-0'la geçerek zirveye kurulan Ankaragücü'nde Süper Lig şarkıları söylenmeye başladı. Bu sezon sadece bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Evinde 6 maçta 4 galibiyet alan başkent ekibi, sadece 2 beraberlik elde etti.

Ankaragücü'nün başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Mustafa Dalcı, "Oyuncularla idmanlarda son derece iyi çalışıyoruz. Onun da sahaya yansıdığını görmek ve sonuç almak bizi mutlu ediyor. Ligin sonuna kadar zirvede kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EREN DERDİYOK FIRTINASI ESİYOR

Ankaragücü'nde oyuncular arasında ön plana çıkan isim Eren Derdiyok oldu. Ümraniyespor maçını da boş geçmeyen tecrübeli golcü, ligdeki gol sayısını 8'e çıkartmayı başardı. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe imza atan 33 yaşındaki forvet, kalitesini tekrar kanıtladı. Savunmanın bel kemiği olan Yusuf Abdioğlu da 4 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. Owusu Kwabena 6 maçta 3 golle skorer kimliğini gösterirken; asistlerde ise Murat Uçar (5) ve Erdem Özgenç (4) başı çeken isimler arasında
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