Liderlik keyfi

Ankaragücü'nün başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Mustafa Dalcı, "Oyuncularla idmanlarda son derece iyi çalışıyoruz. Onun da sahaya yansıdığını görmek ve sonuç almak bizi mutlu ediyor. Ligin sonuna kadar zirvede kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
EREN DERDİYOK FIRTINASI ESİYOR
Ankaragücü'nde oyuncular arasında ön plana çıkan isim Eren Derdiyok oldu. Ümraniyespor maçını da boş geçmeyen tecrübeli golcü, ligdeki gol sayısını 8'e çıkartmayı başardı. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe imza atan 33 yaşındaki forvet, kalitesini tekrar kanıtladı. Savunmanın bel kemiği olan Yusuf Abdioğlu da 4 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. Owusu Kwabena 6 maçta 3 golle skorer kimliğini gösterirken; asistlerde ise Murat Uçar (5) ve Erdem Özgenç (4) başı çeken isimler arasında