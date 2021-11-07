Zirvede darbe

Spor Toto 1. Lig'de haftanın en önemli maçında, Ankaragücü, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı. İlk yarıyı Kwabena'nın golüyle 1-0 önde kapatan Başkent ekibi, ikinci yarıda 10 kişi kalan Ümraniyespor karşısında Eren ve Aatif ile 2 gol daha bularak rakibinin 11 haftalık liderliğine son verdi.



MURAT'TAN 2 ASİST

Bir kişi eksik kalan Ümraniyespor karşısında oyunun kontrolünü iyice eline geçiren Ankaragücü'nde, 67'de oyuna giren Murat Uçar, 75. dakikada Eren Derdiyok ve 90'da Aatif'a yaptığı asistlerle takımın galibiyetini perçinledi. Sezon başından bu yana zirveyi bırakmayan Ümraniyespor, ilk yenilgisini aldığı başkent deplasmanında koltuğu da Ankaragücü'ne devretti.



Spor Toto 1. Lig'de haftalardır zirve mücadelesi veren Ankaragücü, lider Ümraniye karşısında aldığı farklı galibiyetle koltuğu kaptı.