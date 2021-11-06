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İstanbulspor Menemenspor 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında İstanbulspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle ertelenen karşılaşma 62. dakikada kaldığı yerden devam etti. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan İstanbulspor 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Ethemi, Topalli ve İbrahim Yılmaz kaydetti. Menemenspor'un gollerini ise Rasheed Akanbi ve Mazlum Demir attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 16:25
İstanbulspor Menemenspor 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Menemenspor kozlarını paylaştı. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle karşılaşma, İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelenmişti. İstanbulspor, kaldığı yerden devam edilen müsabakayı 3-2 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Ethemi, 37'de Topalli ve 90+1'de İbrahim Yılmaz kaydetti.

Menemenspor'un gollerini ise 72. dakikada Rasheed Akanbi ve 76'da penaltıdan Mazlum Demir attı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 16'ya yükseltti. Menemenspor ise 11 puanda kaldı.

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