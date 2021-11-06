İstanbulspor Menemenspor 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Menemenspor kozlarını paylaştı. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle karşılaşma, İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelenmişti. İstanbulspor, kaldığı yerden devam edilen müsabakayı 3-2 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Ethemi, 37'de Topalli ve 90+1'de İbrahim Yılmaz kaydetti.

Menemenspor'un gollerini ise 72. dakikada Rasheed Akanbi ve 76'da penaltıdan Mazlum Demir attı.



Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 16'ya yükseltti. Menemenspor ise 11 puanda kaldı.