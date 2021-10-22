Eyüpspor Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. İki ekip de kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 17 puanla 4. sırada bulunurken turuncu-beyazlı konuk ekip ise topladığı 9 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eyüpspor'un sahasında Adanaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 20.00'de başlayacak ve TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.