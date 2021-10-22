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Eyüpspor Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor. İstanbul ekibi Eyüpspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekibin 17, konuk takımın ise 9 puanı bulunuyor. Peki, Eyüpspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 13:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 13:47
Eyüpspor Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. İki ekip de kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 17 puanla 4. sırada bulunurken turuncu-beyazlı konuk ekip ise topladığı 9 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

EYÜPSPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor'un sahasında Adanaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 20.00'de başlayacak ve TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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