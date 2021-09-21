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Denizlispor’da Görkem Can’ın sözleşmesi feshedildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor’da, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 15:00
Denizlispor’da Görkem Can’ın sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Görkem Can'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Görkem Can ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" denildi. Yeşil-siyahlı ekibin geçen yıl devre arası transfer döneminde Groningen'den transfer ettiği ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı genç stoper, Denizlispor ile 5 maçta forma giymişti.

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