Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor Giresunspor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 34. hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve 'e yükseldi. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller ve Ibrahima Balde'den geldi. Tuzlaspor'un tek golünü 15. dakikada penaltıdan Prince Segbefia kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:30
Tuzlaspor Giresunspor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 'u 2-1 mağlup eden , 'e yükseldi. Çotanaklar, 34. ve son hafta maçında 'nda Tuzlaspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Giresunspor 5. dakikada 'nun attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 15. dakikada Prince Segbefia'nın penaltı golüyle durumu eşitledi. Çotanaklar'da Ibrahima Balde 20. dakikada fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

YANLIŞ FORMAYLA OYUNA GİRDİ!
Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna giren , yanlışlıkla takım arkadaşı 'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi , 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.

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