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'u heyecanı sardı! "44 yıllık hayal..."

. Lig ekiplerinden 'un yöneticisi , 'e dair yaptığı açıklamada, "Artık 44 yıllık hayalimizin gerçekleşmesi noktasında sona geldik. Son bir 90 dakika kaldı." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 17:12
GZT Giresunspor'u Süper Lig heyecanı sardı! "44 yıllık hayal..."

. Lig ekiplerinden 'un yönetim kurulu üyesi , 44 yıllık hayallerinin gerçekleşmesi noktasında sona geldiklerini söyledi.

Ayhan, dün sahalarında konuk ettikleri 'u 3-0 gibi net skorla mağlup ederek, bir üst lig iddialarını son haftaya taşıdıklarını belirtti.

Deplasmanda 'u mağlup etmeleri halinde yeşil-beyazlı kulübün 'de mücadele etme hakkı kazanacağına işaret eden Ayhan, camianın bu karşılaşmaya odaklandığını kaydetti.

Ayhan, bu sezon Süper Lig hedefi için mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Artık 44 yıllık hayalimizin gerçekleşmesi noktasında sona geldik. Son bir 90 dakika kaldı. Tüm camia kenetlendi, Tuzlaspor maçına odaklandık. Hedefimiz İstanbul deplasmanından galip dönmek. Tuzlaspor'u mağlup ederek Giresun halkının 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz."

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