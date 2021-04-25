TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu

Son 3 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelelerinin hepsi bugün saat 20.30'da başlayacak. Sezon bitiminde ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, onları takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı ligde, playoff mücadeleleri sonucu 1 takım daha Süper Lig vizesi alacak. Ligde son 3 haftaya 63 puanla lider durumda giren GZT Giresunspor ile 61'er puana sahip takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor, direkt Süper Lig'e yükselmek için avantajlı durumda bulunduğu ligde 57'şer puanlı Altay ve İstanbulspor ile 53 puana sahip Altınordu, play-off barajında yer alıyor. Bu takımları 49 puanla Ankara Keçiörengücü izliyor. Eskişehirspor'un veda etmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de 23 puanlı Ankaraspor ile 26 puana sahip Akhisarspor, son 3 haftaya düşme hattında girdi.

LİDER İZMİR'DE SAHNEDE

63 puanla zirvede yer alan Giresunspor, son 3 maçından 1 puan çıkartan Altınordu'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi, rakibini yenerek zirvedeki avantajını korumayı amaçlarken; 53 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi ise play-off hattındaki yerini sağlama almak istiyor. İki ekip arasında ilk yarıda oynanan maçı Giresunspor, 2-0 kazanmayı başarmıştı.

AYBABALI DEMİR TUZLA'DA

Samet Aybaba'nın göreve gelmesinden sonra büyük çıkış yakalayan ve 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor ise Tuzlaspor deplasmanında terleyecek. 61 puana Giresunspor'un en yakın takipçisi olan Demir'de mutlak hedef kazanarak son iki haftaya iddialı girmek. Tuzlaspor ise az da olsa kalan play-off şansını sonuna kadar kovalamak istiyor.