Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu

. Lig'de nefesler tutuldu

Şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme ve play-off hattının da büyük bir heyecana sahip olduğu ligde, mücadeleler 20.30’da başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu

Son 3 haftaya girilen . Lig'de 32. hafta mücadelelerinin hepsi bugün saat 20.30'da başlayacak. Sezon bitiminde ilk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği, onları takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı ligde, playoff mücadeleleri sonucu 1 takım daha Süper Lig vizesi alacak. Ligde son 3 haftaya 63 puanla lider durumda giren GZT ile 61'er puana sahip takipçileri ve , direkt Süper Lig'e yükselmek için avantajlı durumda bulunduğu ligde 57'şer puanlı ve ile 53 puana sahip , play-off barajında yer alıyor. Bu takımları 49 puanla izliyor. 'un veda etmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de 23 puanlı ile 26 puana sahip , son 3 haftaya düşme hattında girdi.

LİDER İZMİR'DE SAHNEDE

63 puanla zirvede yer alan Giresunspor, son 3 maçından 1 puan çıkartan Altınordu'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi, rakibini yenerek zirvedeki avantajını korumayı amaçlarken; 53 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi ise play-off hattındaki yerini sağlama almak istiyor. İki ekip arasında ilk yarıda oynanan maçı Giresunspor, 2-0 kazanmayı başarmıştı.

AYBABALI DEMİR TUZLA'DA

'nın göreve gelmesinden sonra büyük çıkış yakalayan ve 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor ise deplasmanında terleyecek. 61 puana Giresunspor'un en yakın takipçisi olan Demir'de mutlak hedef kazanarak son iki haftaya iddialı girmek. Tuzlaspor ise az da olsa kalan play-off şansını sonuna kadar kovalamak istiyor.

SON DAKİKA