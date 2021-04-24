Akhisar’da büyük skandal

Devre arasında 27 transferle gövde gösterisi yapan Akhisarspor'da, Onyebueke'nin amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildiği ortaya çıktı.

FIFA kayıtlarında herhangi bir kaydı bulunmayan 20 yaşındaki Nijeryalı için TFF'nin sitesinde lisans türü olarak "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notu yer alıyor. Onyebueke imzanın ardından 13 maçta kadroya bile giremedi. Ayrıca Akhisarspor'un kadrosuna kattığı 27 oyuncudan 12'si de ligde süre almadı.



Akigo'nun devre arasında aldığı Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddia edildi