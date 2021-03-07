Boluspor - Bursaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor evinde Bursaspor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Boluspor 49. dakikada Kasongo'nun golüyle öne geçerken, Bursaspor beraberlik sayısını Emin Bayram'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla buldu. Deplasmanda ekibinde Mehmet Ataberk 75. dakikada kırmızı kart görürken, Kasongo 87'de tekrar sahneye çıktı ve galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 10 puan toplayan Boluspor puanını 29 yaparken, son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Bursaspor 34 puanda kaldı.

1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor evinde Ankaraspor ile karşılaşacak, Boluspor ise Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak.