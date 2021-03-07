Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Bursaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 18:08
Boluspor - Bursaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 25. haftasında evinde 'u konuk etti.

'nda oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Boluspor 49. dakikada Kasongo'nun golüyle öne geçerken, Bursaspor beraberlik sayısını 'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla buldu. Deplasmanda ekibinde 75. dakikada kırmızı kart görürken, Kasongo 87'de tekrar sahneye çıktı ve galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 10 puan toplayan Boluspor puanını 29 yaparken, son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Bursaspor 34 puanda kaldı.

1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor evinde ile karşılaşacak, Boluspor ise ile kozlarını paylaşacak.

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