Sessiz açılış

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Zirve yarışındaki İstanbulspor ile play-off yarışındaki Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı. İki ekip de bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, zirve mücadelesi veren sarı-siyahlıların 2 karşılaşmalık galibiyet serisi bitti.

SAYGI DURUŞU

Attığı 48 golle ligin en çok gol atan takımı pozisyonunda bulunan İstanbulspor'un bu sezon ilk kez bir maçı 0-0 sona erdi. Ev sahibi İstanbulspor puanını 47'ye çıkarırken, Ankara Keçiörengücü 40'a yükseldi. Bu arada, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

ÇIKIRIKÇI: İYİ BİR MAÇ OLDU

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı 0-0 berabere biten maçın ardından, "Çok iyi bir maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar topa hakimdik ve oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok pozisyonuna girdik ama atamadık. Haftayı 1 puanla kapattık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.