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Sessiz açılış

. Lig’de 25. haftanın açılış maçında ile golsüz berabere kalıp 1’er puana razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sessiz açılış

. Lig'de 25. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Zirve yarışındaki ile play-off yarışındaki 0-0 berabere kaldı. İki ekip de bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, zirve mücadelesi veren sarı-siyahlıların 2 karşılaşmalık galibiyet serisi bitti.

SAYGI DURUŞU

Attığı 48 golle ligin en çok gol atan takımı pozisyonunda bulunan İstanbulspor'un bu sezon ilk kez bir maçı 0-0 sona erdi. Ev sahibi İstanbulspor puanını 47'ye çıkarırken, Ankara 40'a yükseldi. Bu arada, 'in ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

ÇIKIRIKÇI: İYİ BİR MAÇ OLDU

İstanbulspor Teknik Sorumlusu 0-0 berabere biten maçın ardından, "Çok iyi bir maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar topa hakimdik ve oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok pozisyonuna girdik ama atamadık. Haftayı 1 puanla kapattık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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