Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Giresunspor: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 21. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadele konuk ekip Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 15:47
Boluspor-Giresunspor: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 21. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Lider Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Konuk ekibin tek golü karşılaşmanın 72. dakikasında 'dan geldi.

Bu skorla Giresunspor puanını 47'ye yükselterek liderliğini korudu. Boluspor ise 19 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada, Giresunspor atağında Uzodimma'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Selmani topu yumruklayarak kornere gönderdi.

40. dakikada, Boluspor atağında 'nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan 'ün sert şutunu kaleci kornere çeldi.

66. dakikada Mustafa'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Hamza Gür, ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

72. dakikada, soldan kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda 'e çarpan top filelere gitti. 0-1

SON DAKİKA