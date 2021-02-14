Boluspor-Giresunspor: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Lider Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Konuk ekibin tek golü karşılaşmanın 72. dakikasında Eren Tozlu'dan geldi.

Bu skorla Giresunspor puanını 47'ye yükselterek liderliğini korudu. Boluspor ise 19 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar



30. dakikada, Giresunspor atağında Uzodimma'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Selmani topu yumruklayarak kornere gönderdi.



40. dakikada, Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Hamza Gür'ün sert şutunu kaleci kornere çeldi.



66. dakikada Mustafa'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Hamza Gür, ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Onurcan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



72. dakikada, soldan kazanılan serbest vuruşta Caner Hüseyin Bağ ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda Fethi Özer'e çarpan top filelere gitti. 0-1