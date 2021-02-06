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TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

TFF 1. Lig, . Lig ve . Lig'den haberleri sizler için derledik..

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:57 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

TİMSAH LİDERE BİLENDİ

6 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta son bulan , Giresun deplasmanında yeni bir seri başlatma peşinde. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü , zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanarak yeni bir seri yakalama peşindeyiz. Geçtiğimiz haftadaki yol kazasını unutturacağız" diye konuştu.

KAF-KAF HOCA ARIYOR

'ün ayrılmasının ardından yeni teknik adamı belirleyemeyen 'da arayışlar sürüyor. , , gibi çalıştırıcıları gündemine alan Kaf- Kaf, bu isimlerle anlaşma sağlayamadı. Son olarak 'u çalıştıran 'ın isminin yönetime önerildiği belirtildi.

KARACABEY'DEN ŞOV

2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi. Bursa temsilcisi, 'dan ve , 'den Erhan Aslan, Şile Yıldız'dan Eren Görür, İstanbul'dan Alperen Mehmet Çaylak ve Bursa'dan Enes Kayar'a imza attırarak şov yaptı.

MENEMEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Bugün Tuzlaspor'un konuğu olacak Menemen'de teknik direktör Ümit Karan iddialı konuştu: "İyi bir takıma sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve evimize mutlu döneceğiz." İzmir ekibi, son 9 maçta 1 kez kazanabildi.

ELAZIĞ'DA ÇINAR DÖNEMİ

Misli. com 3. Lig 3. Grup ekibi Elazığı Karakoçan'da Önder Çınar'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Ender Çınar getirildi. Bu hafta Soma'ya konuk olacak Elazığ ekibi, 20 puanla 11. sırada yer alıyor.

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