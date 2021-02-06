TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

TİMSAH LİDERE BİLENDİ

6 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta son bulan Bursaspor, Giresun deplasmanında yeni bir seri başlatma peşinde. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Er, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanarak yeni bir seri yakalama peşindeyiz. Geçtiğimiz haftadaki yol kazasını unutturacağız" diye konuştu.

KAF-KAF HOCA ARIYOR

Soner Tolungüç'ün ayrılmasının ardından yeni teknik adamı belirleyemeyen Karşıyaka'da arayışlar sürüyor. Elvir Baliç, Hasan Şaş, Ümit Davala gibi çalıştırıcıları gündemine alan Kaf- Kaf, bu isimlerle anlaşma sağlayamadı. Son olarak Pazarspor'u çalıştıran Cafer Aydın'ın isminin yönetime önerildiği belirtildi.

KARACABEY'DEN ŞOV

2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi. Bursa temsilcisi, Kasımpaşa'dan Berat Kalkan ve Arda Suat Bulut, Bayburt Özel İdare'den Erhan Aslan, Şile Yıldız'dan Eren Görür, İstanbul'dan Alperen Mehmet Çaylak ve Bursa'dan Enes Kayar'a imza attırarak şov yaptı.

MENEMEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Bugün Tuzlaspor'un konuğu olacak Menemen'de teknik direktör Ümit Karan iddialı konuştu: "İyi bir takıma sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve evimize mutlu döneceğiz." İzmir ekibi, son 9 maçta 1 kez kazanabildi.

ELAZIĞ'DA ÇINAR DÖNEMİ

Misli. com 3. Lig 3. Grup ekibi Elazığı Karakoçan'da Önder Çınar'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Ender Çınar getirildi. Bu hafta Soma'ya konuk olacak Elazığ ekibi, 20 puanla 11. sırada yer alıyor.