Haberler TFF 1.Lig Boğalar takipte

Boğalar takipte

, ’u evinde ’in golüyle devirdi. 5’te 5 yapan Boğalar, 2’nci sıradaki yerini korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Boğalar takipte

. Lig'in 18. hafta mücadelesinde son haftaların formda iki ekibi ile karşı karşıya geldi. 'ndaki mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sarı-siyahlılara 3 puanı getiren tek golü, ilk yarının son anlarında 45+3'te Zeybek kaydetti.

ADANASPOR YIKILDI
Boğalar bu galibiyetle ligde 5'te 5 yaparken; puanını da 37'ye yükselterek 2'nci sıradaki yerini korudu ve lider 'u takibini sürdürdü. Son iki maçında aldığı iki galibiyetle çıkışa geçen Adanaspor ise 1-0'lık mağlubiyetle 21 puanda kaldı.

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