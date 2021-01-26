Boğalar takipte

TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde son haftaların formda iki ekibi İstanbulspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf İstanbuspor oldu. Sarı-siyahlılara 3 puanı getiren tek golü, ilk yarının son anlarında 45+3'te Uygar Mert Zeybek kaydetti.

ADANASPOR YIKILDI

Boğalar bu galibiyetle ligde 5'te 5 yaparken; puanını da 37'ye yükselterek 2'nci sıradaki yerini korudu ve lider Giresunspor'u takibini sürdürdü. Son iki maçında aldığı iki galibiyetle çıkışa geçen Adanaspor ise 1-0'lık mağlubiyetle 21 puanda kaldı.