Timsah hız kesmedi

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar puanını 30'a yükseltti. Bursaspor'un gollerini Onur ve Ali Akman atarken, ev sahibi Adana Demir'in sayısı ise Hasan'dan geldi. Bursalı Ali Akman ise bu sezon 10. golünü kaydetti.

BANDIRMA GÜLDÜ: 1-0

TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Balıkesir temsilcisi, maçı 1-0 kazandı. 15. dakikada soldan Del Valla'nin ortası savunmaya çarpıp Landel'in önünde kaldı. Gineli orta saha müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. Bandırma bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti.

ESKİŞEHİR'DE SES YOK

TFF 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı. Eskişehirspor, konuk ettiği Ankaraspor ile 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Es-Es puanını 4'e yükseltti. 17.basamaktaki Ankaraspor ise 10 puan oldu. Haftaya Eskişehir, Adanaspor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise K.Gücü'nü ağırlayacak.

SIMON ZENKE MENEMEN'DE

Menemen, golcü Simon Zenke'yi aldı. Türkiye'de; Samsun, Başakşehir, Karabük ve Şanlıurfa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig ekibi Schiltigheim'deydi.