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Timsah hız kesmedi

, deplasmanda karşılaştığı ’u ve ’ın attığı gollerle yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Timsah hız kesmedi

. Lig'de zirve hesapları yapan , deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi 'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar puanını 30'a yükseltti. Bursaspor'un gollerini Onur ve atarken, ev sahibi 'in sayısı ise Hasan'dan geldi. Bursalı Ali Akman ise bu sezon 10. golünü kaydetti.

BANDIRMA GÜLDÜ: 1-0

TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında , 'u konuk etti. Balıkesir temsilcisi, maçı 1-0 kazandı. 15. dakikada soldan 'nin ortası savunmaya çarpıp Landel'in önünde kaldı. Gineli orta saha müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. Bandırma bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti.

ESKİŞEHİR'DE SES YOK

TFF 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı. , konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Es-Es puanını 4'e yükseltti. 17.basamaktaki Ankaraspor ise 10 puan oldu. Haftaya Eskişehir, 'a konuk olacak. Başkent ekibi ise K.Gücü'nü ağırlayacak.

SIMON ZENKE MENEMEN'DE

Menemen, golcü 'yi aldı. Türkiye'de; Samsun, Başakşehir, Karabük ve Şanlıurfa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig ekibi 'deydi.

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