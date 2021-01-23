Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor - Bursaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 18. haftasında sahasında 'u konuk etti. 'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:58
Adana Demirspor - Bursaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ile kozlarını paylaştı.

'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 52. dakikada ve 84. dakikada 'dan geldi.

Adana Demirspor'un tek sayısını ise 78. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 30'a çıkardı Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.

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