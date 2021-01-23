Adana Demirspor - Bursaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adana Demirspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 52. dakikada Onur Atasayar ve 84. dakikada Ali Akman'dan geldi.
Adana Demirspor'un tek sayısını ise 78. dakikada Hasan Kılıç kaydetti.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 30'a çıkardı Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.