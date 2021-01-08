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Alt liglerden haberler (08.01.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (08.01.2021)

KEÇİÖREN TAM GAZ
Ara transferin hızlı ekibi , üç ismi daha kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlılar, forması giyen kaleci , defans oyuncusu ve sağ bek ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent ekibi daha önce Sancaktepe'den ve 'i transfer etmişti.

TAHA BAN-BAN'DA
Son 4 maçını kazanarak devreye formda giren , transferde ilk hamlesini yaptı. Bordo-beyazlılar, 'dan ayrılan orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Ligin ilk yarısında 13 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 1 asist yapmıştı.

KAZANAN DÜZCE
Misli.com 3. Lig'de sezonun ilk yarısı, 4. Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı. Kırıkkale- karşılaşmasında kazanan 2-1'lik sonuçla konuk ekip oldu. Düzcespor bu galibiyetle 29 puana yükseldi. 4. Grup'ta 10. haftadan 1, 13. haftadan ise 2 erteleme maçı 10 Ocak Pazar günü oynanacak.

SAMSUN GÖKHAN'I KAPTI
Transfer dönemine hızlı giren , 'la yollarını ayıran Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Gökhan, 'in ilk yarısında 9 maçta 2 asist yaptı.

DEMİR AISSATI'YLE İMZALADI
Adana Demirspor, Denizlispor'la sözleşmesini fesheden İsmail Aissati'yi renklerine bağladı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Faslı orta saha, Denizli'nin yanı sıra Antalyaspor, Balıkesirspor ve Alanyaspor formaları da giydi.

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