Alt liglerden haberler (08.01.2021)

KEÇİÖREN TAM GAZ

Ara transferin hızlı ekibi Ankara Keçiörengücü, üç ismi daha kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlılar, Mamak FK forması giyen kaleci Taha Ayan, defans oyuncusu Hasan Genç ve sağ bek Eyüp Poyraz ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent ekibi daha önce Sancaktepe'den Muharrem Cinan ve Melik Derin'i transfer etmişti.

TAHA BAN-BAN'DA

Son 4 maçını kazanarak devreye formda giren Bandırmaspor, transferde ilk hamlesini yaptı. Bordo-beyazlılar, Akhisarspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Ligin ilk yarısında 13 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 1 asist yapmıştı.

KAZANAN DÜZCE

Misli.com 3. Lig'de sezonun ilk yarısı, 4. Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı. Kırıkkale-Düzcespor karşılaşmasında kazanan 2-1'lik sonuçla konuk ekip oldu. Düzcespor bu galibiyetle 29 puana yükseldi. 4. Grup'ta 10. haftadan 1, 13. haftadan ise 2 erteleme maçı 10 Ocak Pazar günü oynanacak.

SAMSUN GÖKHAN'I KAPTI

Transfer dönemine hızlı giren Samsunspor, Hatayspor'la yollarını ayıran Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Gökhan, Süper Lig'in ilk yarısında 9 maçta 2 asist yaptı.

DEMİR AISSATI'YLE İMZALADI

Adana Demirspor, Denizlispor'la sözleşmesini fesheden İsmail Aissati'yi renklerine bağladı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Faslı orta saha, Denizli'nin yanı sıra Antalyaspor, Balıkesirspor ve Alanyaspor formaları da giydi.