Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'da Cüneyt Köz’den büyük fedakarlık! 4 haftadır...

'da ’den büyük fedakarlık! 4 haftadır...

maçında sakatlanarak oyundan çıkan ’un tecrübeli ismi ’ün büyük bir fedakarlıkta bulunduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun 4 haftadır menüsküsünde sıkıntı olduğu öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 12:51
Bursaspor'da Cüneyt Köz’den büyük fedakarlık! 4 haftadır...

TFF 1.Lig'in 17. haftasında 'nü 1-0 mağlup eden 'da, sakatlık problemleri de baş göstermeye başladı. 'ın sakatlığı sebebiyle oynayamadığı maçın 56. dakikasında da , ağrılarının artması sebebiyle yerini 'ya bırakmak zorunda kaldı.

Sağlık durumu iyi olan Cüneyt Köz'ün menüsküsündeki ağrıların artması sebebiyle oyuna devam edemediği belirtildi. Aynı zamanda tecrübeli futbolcunun, 4 haftadır sıkıntı yaşadığı ancak fedakarlık göstererek takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Cüneyt Köz ayrıca maç ile ilgili de, "Hırs, istek, arzu, karakter, mücadele . Böyle devam" yorumunda bulundu.

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