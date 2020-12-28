Bandırmaspor'dan Adanaspor maçının hakemine tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da hafta sonu deplasmanda oynanan Adanaspor maçının hakemi Cihan Aydın'a tepkiler sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve ekibine teşekkür edilirken, müsabakanın ikinci yarısında bordo-beyazlıların attığı 3 golü saymayan maçın orta hakemi Cihan Aydın'la alakalı ise, "Düdüğünü asmasını ve kariyerini futboldan çok uzak bir sektörde devam etmesini önermekteyiz" denildi.

Bandırmaspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle misafirperverliklerinden ötürü Adanaspor Başkanı Sn. Bayram Akgül ve yönetimine teşekkür ederiz. Sahada centilmence mücadele eden ve asla sakinliklerini kaybetmeden futbolun dışına çıkmayan iki takıma da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Dün oynanan karşılaşma ile ilgili iki kritik hususa değinmek isteriz. Birincisi, futbol tarihine geçerek, yeni bir kural icat edip, ikinci yarıda 3 gol iptali ve yerine 1 penaltı veren hakemimize olacak. Türk futbolu, kendi ailesi ve geleceği adına maçın düdüğü, hakemi Cihan Aydın'ın Bandırmaspor camiasından özür dilemekle birlikte düdüğünü asmasını ve kariyerini futboldan çok uzak bir sektörde devam etmesini Türk Futbolunun geleceği için önermekteyiz" denildi.