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'Yıldırım' düştü

Başkanı Yıldırım, "'ye rezil ettiniz. Artık kimsenin gözyaşına bakmayız” ifadeleriyle yenilgisine ateş püskürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:14 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
'Yıldırım' düştü
'a 3-0 kaybeden 'da Başkan Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyunculara ateş püsküren Yıldırım, "Hasta yatağında maçı seyrettim ve kahroldum. Sergilenen futbolun ve skorun hiçbir izahı olamaz. Yüreksiz ve beş paralık oynayarak tüm Samsun'u 'ye rezil ettiniz. Gelinen noktada duruma el koyma durumu hasıl olmuştur. maçının ardından düğmeye basacağım. Günah benden gitti. Bu nedenle tüm takıma başta ciddi miktarda bir para cezası kesilmesi olmak üzere tüm tedbirler masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı. 'a destek veren Yıldırım, "Bana ve hocama güvenin ve gerekli desteği verin. 25 Nisan'da 'nda Lig Şampiyonluğu için görüşmek dileğiyle" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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