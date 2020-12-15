'Yıldırım' düştü

Samsunspor Başkanı Yıldırım, "Türkiye'ye rezil ettiniz. Artık kimsenin gözyaşına bakmayız” ifadeleriyle Bursa yenilgisine ateş püskürdü.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:14Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Bursaspor'a 3-0 kaybeden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyunculara ateş püsküren Yıldırım, "Hasta yatağında maçı seyrettim ve kahroldum. Sergilenen futbolun ve skorun hiçbir izahı olamaz. Yüreksiz ve beş paralık futbol oynayarak tüm Samsun'u Türkiye'ye rezil ettiniz. Gelinen noktada duruma el koyma durumu hasıl olmuştur. Balıkesir maçının ardından düğmeye basacağım. Günah benden gitti. Bu nedenle tüm takıma başta ciddi miktarda bir para cezası kesilmesi olmak üzere tüm tedbirler masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Sağlam'a destek veren Yıldırım, "Bana ve hocama güvenin ve gerekli desteği verin. 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda Lig Şampiyonluğu için görüşmek dileğiyle" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.