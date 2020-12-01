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1. Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

1. Lig'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Adanaspor-Menemenspor maçı 'ta, Tuzlaspor-Altay, İstanbulspor-Adana Demirspor ve Adanaspor- karşılaşmaları ise 'ta oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 17:24
TFF 1. Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

1. Lig'de yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor-Altay maçı Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor-Beypiliç maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.

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