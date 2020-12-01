Samsun şahlandı

TFF 1. Lig'de üç maçlık beraberlik serisinin ardından Tuzlaspor'u 2-0 deviren Samsunspor'da yüzler gülmeye başladı. Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başlayan kırmızı-beyazlılarda, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Sağlam, " Uzun süre çok eksik bir takımla çalıştık ve maçlara çıktık. Tuzlaspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyorduk. Oyuncularım gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Maçın başından sonuna kadar etkili olan taraf bizdik. Bu 3 puan yeni serimizin habercisi olacak. Gelecek haftalardan umutluyum" dedi.



BAŞKANA ARMAĞAN ETTİLER

Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sağlam, "Zorlu bir mücadele olacak. Tuzla galibiyetiyle yeni bir sayfa açtık. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp önümüzdeki hafta kazanmak istiyoruz. Seri yakalayarak zirvenin tek hakimi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Samsunsporlu oyuncular Tuzla galibiyetini hastanede koronavirüs tedavisi gören Başkan Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat'a hediye etti. Burak Çalık, "Bu galibiyeti sizlere armağan ediyoruz. Umarım en kısa sürede iyileşir ve aramıza katılırsınız. Bu sevinci hep beraber tekrar yaşarız" diye konuştu.

ALTINORDU ZİRVEYİ SEVDİ

Geçen hafta evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek ilk kez liderliğe yükselen Altınordu, Eskişehirspor'u 2-0'la geçip zirvedeki yerini korudu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Konsantrasyonumuzu korumamız ve disiplinden kopmamamız öne çıktı. Maçın genelinde oyunun kontrolünü sağladık. Tek pozisyon bile vermedik. Önümüzde yine zorlu bir seri var. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

NAZİLLİ'DE YENİ VAKA

Nazilli Belediyespor'da, salgın teknik heyete de sıçradı. 4 oyuncunun karantinada olduğu siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Hasan Şermet'ten sonra yardımcısı Seyfettin Kurtulmuş da ikinci kez karantinaya alındı. Geçtiğimiz günlerde karantina sürecini bitiren Kurtulmuş'un testi tekrar pozitif çıktı.

ADANA STADI'NDA GERİ SAYIM

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda hibrit çim seriminin yapıldığı stadyum, mavi-lacivert ve turuncu-beyaz renklerindeki koltuklarına kavuştu. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi. Öte yandan, futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzeri de Adanaspor ve Adana Demirspor'un renklerine boyandı. Stadyuma serilen hibrit çimin ise belirli aralıklarla sulandığı ifade edildi.