Es-Es kayıp!

Geçen sezon ligi sonuncu bitirmesine rağmen kovid salgını nedeniyle alınan kararla TFF 1. Lig'de kalan Eskişehir, bu sezon geride kalan 10 maçta galibiyet alamadı. Sadece 4 beraberlik alan Es-Es, yine son sıraya demir attı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:49Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Geçen sezon ligi sonuncu bitirmesine rağmen kovid salgını nedeniyle alınan kararla TFF 1. Lig'de kalan Eskişehir, bu sezon geride kalan 10 maçta galibiyet alamadı. Sadece 4 beraberlik alan Es-Es, yine son sıraya demir attı.