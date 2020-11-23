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Es-Es kayıp!

Geçen sezon ligi sonuncu bitirmesine rağmen kovid salgını nedeniyle alınan kararla 1. Lig'de kalan , bu sezon geride kalan 10 maçta galibiyet alamadı. Sadece 4 beraberlik alan Es-Es, yine son sıraya demir attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:49 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Es-Es kayıp!

Geçen sezon ligi sonuncu bitirmesine rağmen kovid salgını nedeniyle alınan kararla 1. Lig'de kalan , bu sezon geride kalan 10 maçta galibiyet alamadı. Sadece 4 beraberlik alan Es-Es, yine son sıraya demir attı.

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