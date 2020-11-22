Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor Bandırmaspor: 0-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzlaspor Bandırmaspor: 0-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. 10. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmayı 6-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. ekibi bu sezonki ilk mağlubiyetini farklı bir skorla almış oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 18:10
Tuzlaspor Bandırmaspor: 0-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. 'de 10. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, Bandırmaspor'u konuk etti. Stadyumu'nda oynanan müsabaka Bandırmaspor'u 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti 18 ve 24. dakikalarda 37 yaşındaki Pote, 55. dakikada penaltıdan İshak Çakmak, 72. dakikada Emir Halilovic, 77. dakikada Ruben Rayo ile 86. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti.

Tuzlaspor'da Aosman, 43. ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyunda ihraç edildi.

Ligde 7 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Bandırmaspor, puanını 8'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tuzlaspor ise 18 puanla 3. sırada yer buldu.

Tuzlaspor, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise 'u ağırlayacak.

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