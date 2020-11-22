Derbide ses yok

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:05Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
TFF1. Lig'de haftanın merakla beklenen maçında Giresunspor ile Samsunspor karşılaştı. Atatürk Stadı'ndaki Karadeniz derbisinde gol sesi çıkmadı. 25'te kaleciyle karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda top kalecide kaldı. 30'da Savicevic'in şutu top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 33'te sağ kanattan gelen topu alan Gökhan'ın kaleye çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı. 54'te Balde, orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Top kaleci Nurullah'ta kaldı. Çotanaklar 15 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Kırmızı Şimşekler ise 17 puana yükseldi.