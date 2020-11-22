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Derbide ses yok

ile , derbisinde yenişemedi. Bu sonuçla Çotanak 15 puana yükselirken; de 17 puana çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Derbide ses yok
1. Lig'de haftanın merakla beklenen maçında Giresunspor ile karşılaştı. Atatürk Stadı'ndaki derbisinde gol sesi çıkmadı. 25'te kaleciyle karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda top kalecide kaldı. 30'da Savicevic'in şutu top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 33'te sağ kanattan gelen topu alan Gökhan'ın kaleye çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı. 54'te Balde, orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Top kaleci Nurullah'ta kaldı. Çotanaklar 15 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan ise 17 puana yükseldi.
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