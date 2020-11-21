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Ankaraspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 10. haftasında ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Boluspor,zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bolu'ya 3 puanı getiren golleri ile Arslantaş kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:41
Boluspor Ankaraspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig 10'uncu haftasında , sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada, Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Poepon'un şutunda top direkten döndü.

10'uncu dakikada, Ankaraspor atağında sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış'ın şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.

16'ncı dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer'in şutu üst direkten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada gelişen Bolsupor atağında sağ kanattan Gökhan'ın açtığı ortaya ceza sahası çizgisinden Tugay vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.

87'nci dakikada Marlinho'nun kale önüne doğru kestiği topta 'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+6'ncı dakikada orta sahadan topla ilerleyen Marlinho, sol kanattan kale çıkarttı. Ceza sahası içinde topla buluşan Arslantaş, fileleri havalandırdı: 2-0.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: (xxx), Erdem Bayık (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Kerim (xx), Ali (xxx), Aykut (xx), Fethi (xx), Gökhan (xx)(Dk.90+6 Muhammed Raşit), Tugay (xxx), Alican (xxx), Mihajlovic (xx)(Dk.80 Muhammed Gümüşkaya xxx), Marlinho (xxx), Poepon (xx)(Dk.71 Muhammed Arslantaş xxx)

ANKARASPOR: Emre (xx)- Ali Ülgen (xx), Thales (xx), Mahmut (xx), Levent (xx), Stanojevic (xx)(Dk.77 İbrahim), Beykan (xx), Doğukan Efe (xx)(Dk.69 Emrecan Efe xx), Barış (xx), Engin (xx)(Dk.69 Batuhan xx), Basıt Umar (xx)

GOLLER: Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 90+6 Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)

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