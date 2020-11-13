Haberler TFF 1.Lig Yücel İldiz: Altay’ı hak ettiği yere taşıyacağız

: Altay’ı hak ettiği yere taşıyacağız

1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü , “Son haftalarda aldığımız sonuçlar yanıltmasın. Bu takım en iyisini yapacak” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Yücel İldiz: Altay’ı hak ettiği yere taşıyacağız

1. Lig'deki son iki maçından sahadan yenilgiyle ayrılan Altay'da söz hocanın... ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı , milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapacaklarını belirtip, "3 haftalık galibiyet serisinin ardından oynadığımız 2 maçtan yenilgiyle ayrılmak tabii ki moralleri bozdu. Ancak daha önce de söylediğim gibi biz iyi ve tecrübeli bir takımız. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

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Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "17 yıldır hasreti çeken bir camiayız. Bu hedefe ulaşmak için son maçın son saniyesine kadar inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Herkes sorumluluklarının farkında. Altay'ı hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız. Daha önce farklı takımlarda bunu başardım. Bu sezon da Altay ile bu duyguyu yaşamak istiyorum."

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