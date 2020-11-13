Yücel İldiz: Altay’ı hak ettiği yere taşıyacağız

TFF 1. Lig'deki son iki maçından sahadan yenilgiyle ayrılan Altay'da söz hocanın... İzmir ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Yücel İldiz, milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapacaklarını belirtip, "3 haftalık galibiyet serisinin ardından oynadığımız 2 maçtan yenilgiyle ayrılmak tabii ki moralleri bozdu. Ancak daha önce de söylediğim gibi biz iyi ve tecrübeli bir takımız. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.



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Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "17 yıldır Süper Lig hasreti çeken bir camiayız. Bu hedefe ulaşmak için son maçın son saniyesine kadar inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Herkes sorumluluklarının farkında. Altay'ı hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız. Daha önce farklı takımlarda bunu başardım. Bu sezon da Altay ile bu duyguyu yaşamak istiyorum."