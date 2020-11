Samsunspor ‘Süper’ yolda

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Her fırsatta hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Samsunspor, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Formasını giydiğim, daha önce de teknik direktörlüğü yaptığım bu takımın hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetimimiz her an takımla birlikte ve başarıya giden yolda üstlerini düşeni fazlasıyla yapıyorlar. Futbolcu kardeşlerimiz de sahada gerekeni yapacak. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. 10 yıllık Süper Lig özlemine son vereceğiz" diye konuştu.