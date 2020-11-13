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‘Süper’ yolda

1. Lig ekiplerinden 'da , 10 yıllık özleme son vereceklerini söyleyip, “Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Hasret bitecek” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Samsunspor ‘Süper’ yolda

Teknik Direktörü , ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Her fırsatta hedeflerinin 'e çıkmak olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Samsunspor, 'nin en köklü kulüplerinden biri. Formasını giydiğim, daha önce de teknik direktörlüğü yaptığım bu takımın hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetimimiz her an takımla birlikte ve başarıya giden yolda üstlerini düşeni fazlasıyla yapıyorlar. Futbolcu kardeşlerimiz de sahada gerekeni yapacak. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. 10 yıllık Süper Lig özlemine son vereceğiz" diye konuştu.

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