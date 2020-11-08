Haberler TFF 1.Lig Tuzla’ya geçit yok

Tuzla’ya geçit yok

TFF 1. Lig'de maç eksiğiyle zirve ortağı olan , Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Tuzla’ya geçit yok
TFF 1. Lig'de maç eksiğiyle zirve ortağı olan , Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi, 18'de Gomis'le öne geçerken; Tuzlaspor 21'de Gökcan'la eşitliği sağladı: 1-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Tuzla, 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu
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