Tuzla’ya geçit yok

TFF 1. Lig'de maç eksiğiyle zirve ortağı olan Tuzlaspor, Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:35Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'de maç eksiğiyle zirve ortağı olan Tuzlaspor, Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi, 18'de Gomis'le öne geçerken; Tuzlaspor 21'de Gökcan'la eşitliği sağladı: 1-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Tuzla, 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu