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'da kabusu sürüyor! 34 kişi pozitif

1. Lig ekiplerinden 'da kabusu sürüyor. ekibinden yapılan açıklamada, maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları neticesinde kulüpteki vaka sayısı 34'e yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 10:46
Menemenspor'da corona virüsü kabusu sürüyor! 34 kişi pozitif

, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif vakasına rastlandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını ve 34 kişiye yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."


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