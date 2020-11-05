Samsunspor’da korona sevinci

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Y.Samsun'un başı bu sene koronavirüs ve sakatlıklarla dertteydi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:50Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Y.Samsun'un başı bu sene koronavirüs ve sakatlıklarla dertteydi. Birçok oyuncusu korona olan ve her maçta 6-7 oyuncudan yararlanamayan kırmızı- beyazlılarda sevindirici haber, Genel Menajer Mustafa Aztopal'dan geldi. Aztopal, tüm futbolcuların testlerinin negatif çıktığını duyurdu.