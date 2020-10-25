Kazanan çıkmadı

Altınordu, 25. dakikada Ahmet İlham Özek'in golüyle öne geçti. 75’te Ümraniye Ercan’ın uzaktan attığı şutla 1 puanı kurtardı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:01Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
TFF1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 25. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmet İlhan Özek'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Türkaslan'a çarparak ağlara gitti: 0-1. 75. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'ın içeri yaptığı ortada top savunmadan ceza sahası dışı sol çaprazına düştü. Ercan'ın gelişine yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-1.