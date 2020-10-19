Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’da şok sakatlık! Vefa Temel...

’da şok sakatlık! ...

Kulübü üzücü bir haber paylaştı. Yeşil-beyazlıların genç futbolcusu ’in sol ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:08
Bursaspor’da şok sakatlık! Vefa Temel...

1.Lig ekiplerinden 'un genç yıldız adayı 'in sol ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Yeşil beyazlı kulüp, maçı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan tetkikler sonucu futbolcumuz Vefa Temel'in sol ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşılmıştır."

Balıkesirspor maçı öncesi antrenmana çıkan futbolcular ise 'Daha güçlü döneceksin Vefa' yazılı tişörtlerle ısındı. Ayrıca Bursaspor'da sakatlıkları bulunduğu belirtilen ve kaleci Ataberk Dadakdeniz de Balıkesirspor maçı kadrosunda yer almadı.

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