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5-2 | MAÇ SONUCU

1. 'in 5. haftasında 'yu konuk eden , 7 golün atıldığı maçtan 5-2 galip ayrıldı. Üç maçlık galibiyet hasretine son veren turuncu-beyazlılar, namağlup unvanını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:44
Adanaspor 5-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

1. 'in 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek maçta 7 gol atılırken, ev sahibi ekip mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Turuncu-beyazlıların gollerini 7'de Uğurcan Yazğılı, 18'de Celil Yüksel, 46'da Ognjen Ozegovic, 82'de Tevfil Altındağ ile 90'da kaydetti.

temsilcisinin golleri ise 77'de Enis Destan ile uzatma anlarında Ahmet Dereli'den geldi.

Ligde 3 maç sonra kazanan namağlup , bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Altınordu da aynı puanla haftayı kapattı.

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