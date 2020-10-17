Adanaspor 5-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek maçta 7 gol atılırken, ev sahibi ekip mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.
Turuncu-beyazlıların gollerini 7'de Uğurcan Yazğılı, 18'de Celil Yüksel, 46'da Ognjen Ozegovic, 82'de Tevfil Altındağ ile 90'da Ergin Keleş kaydetti.
İzmir temsilcisinin golleri ise 77'de Enis Destan ile uzatma anlarında Ahmet Dereli'den geldi.
Ligde 3 maç sonra kazanan namağlup Adana, bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Altınordu da aynı puanla haftayı kapattı.