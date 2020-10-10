Haberler TFF 1.Lig İldiz: Serimiz devam edecek

İldiz: Serimiz devam edecek

2’de 2 yapan ’da teknik adam , “Adana Demir’i de yeneceğiz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
İldiz: Serimiz devam edecek
Son iki maçta Eskişehirspor (6-0) ve Ankara Keçiörengücü'nü (1-0) mağlup eden , çıkışını sürdürmek istiyor. Siyahbeyazlı ekibin teknik direktörü , yeni hedefin Adana Demirspor olduğunu söyledi. İldiz, "Yakaladığımız seriyi Adana Demir'i de mağlup ederek sürdüreceğiz. Milli arada hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Oyuncularımın formu yavaş yavaş artıyor. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. Sezon sonunda da hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
BİZE ULAŞIN