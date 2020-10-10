İldiz: Serimiz devam edecek

2’de 2 yapan Altay’da teknik adam Yücel İldiz, “Adana Demir’i de yeneceğiz” dedi
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 23:32Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Son iki maçta Eskişehirspor (6-0) ve Ankara Keçiörengücü'nü (1-0) mağlup eden Altay, çıkışını sürdürmek istiyor. Siyahbeyazlı ekibin teknik direktörü Yücel İldiz, yeni hedefin Adana Demirspor olduğunu söyledi. İldiz, "Yakaladığımız seriyi Adana Demir'i de mağlup ederek sürdüreceğiz. Milli arada hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Oyuncularımın formu yavaş yavaş artıyor. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. Sezon sonunda da hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.