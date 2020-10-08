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Ankaraspor'un başına geçecek!

itibariyle ile anlaşmalı olarak yollarını ayıran 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:28 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:40
İsmet Taşdemir Ankaraspor'un başına geçecek!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"2019-2020 futbol sezonu itibariyle teknik direktörlük görevine getirdiğimiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ali Güneş ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.
Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün itibariyle kulübümüzü bilen, daha önce takımımızı çalıştırmış olan 'i getirmiş bulunmaktayız. 1 yıllık anlaştığımız ve bugün itibariyle göreve başlayacak olan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine hoş geldin der başarılar dileriz."

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