Antonio Manuel Fernandes Mendes: Gol atmayı seviyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un bu sezon transfer ettiği forvet oyuncusu Fernandes Mendes, gol atmayı çok sevdiğini belirterek, "Bireysellikten çok takım oyuncusu olduğumu söyleyebilirim ve oynadığı tüm maçlarda her zaman yüzde yüzünü veren bir oyuncuyum. Gol atmayı seven biriyim ki bu, pozisyonum gereği temel görevim. Daha çok takım için oynayan, bireysellikten çok takımın başarısının önemli olduğunu düşünen biriyim. Takımla birlikte sahada elinden geleni yapan, güzel futbol oynamayı seven ve her zaman kazanmak isteyen bir yapım var" dedi.

Transferinde Samsunspor'un projesi kendisini etkilediğini belirten Fernandes Mendes, "Dürüst olmam gerekirse Samsunspor ile ilgili başlangıçta çok fazla bilgim yoktu. Samsunspor ile iletişime geçtikten sonra olabildiğince fazla kişiyle konuşmaya çalıştım ve hepsi de kulüp hakkında ve kulübün büyük hedefleriyle ilgili çok olumlu konuştular. O andan itibaren kulüp hakkında daha fazla bilgi edindim. Daha önce de belirttiğim gibi Samsunspor ile ilgili olabildiğince bilgi edinmeye çalıştım. Duyduklarımdan en çok hoşuma giden ve beni etkileyen ise kulüp başkanımızın projesi oldu. Samsunspor için yapılmak istenenleri duyduktan ve öğrendikten sonra da buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.

'STİLİM TAKIM OYUNUNA UYGUN'

Stilinin takım oyununa uygun olduğunu ifade eden Fernandes Mendes, "Takım arkadaşlarımla ilişkim çok iyi. Beni çok iyi karşıladılar. Gerek yönetime gerek teknik ekibe gerekse de futbolculara ve kulübün diğer tüm çalışanlarına beni çok iyi karşıladıkları için buradan teşekkür etmek istiyorum. Takımı tanımak için çok fazla vaktim olmadı. Kısa sürede olabildiğince takımı tanımaya ve takım oyununa adapte olmaya çalıştım. Stilimin takım oyununa uygun olduğunu düşünüyorum ki öyle oldu ve gol attım. İlk maçımda gol ile başlamış olmak ve galip gelmiş olmak çok önemliydi. Hem kendi adıma hem de takım adına önemli bir galibiyetti" şeklinde konuştu.