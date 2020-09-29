Alt liglerden haberler (29.09.2020)

Sezonun ilk 3 puanını Eskişehirspor karşısında 6-0'lık galibiyetle alan Altay'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Yücel İldiz, İlk 2 haftada alınan skorlar camiada hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bizim adımıza bir başlangıç oldu. Birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay'ı daha iyi oyun ve skorlarla göreceğiz. Kadromuzda 17-18 tane yeni oyuncumuz var ve daha katedecek çok yolumuz bulunuyor" diyor.
'SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ'
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iddialı sözler sarfetti. Altay ve Ümraniye karşısında önemli galibiyetler aldıklarını ifade eden Tekke, "Potansiyali olan iyi bir ekibiz. Bu ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hedefimiz İstanbulspor'u özlemini çektiği Süper Lig'de çıkarmak" dedi.
BURSA'DA KRİTİK HAFTA
Puan silme cezası 30 Eylül'e ertelenen Bursaspor, kısa süre içinde 24 milyon TL bulmak zorunda... İki gün içinde bu parayı kasasına koyması gereken yeşil-beyazlılar, aksi durumda eksi 3 puan cezası alacak. Bu arada Süper Lig'den teklif alan Sedat Dursun ve Serdar Özkan'ın durumunun da kısa süre içinde belli olacağı öğrenildi.
ES ES'TE FLAŞ GELİŞME
Haftayı 6-0'lı Altay yenilgisi İle kapatan Eskişehir'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz ve ekibine, kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GİRESUN'DA SÖZ HOCANIN
Sezonun ilk galibiyetini Bursaspor karşısında alan Giresunspor'da söz hocanın... "Bu 3 puan çok önemliydi" diyen Hakan Keleş, "Galibiyetleri, iyi futbolla birlikte istikrarlı bir şekilde sürdürüp, hedefimiz olan Süper Lig'de çıkmak istiyoruz. Takıma olan inancım yüksek. Var gücümüzle elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.
SAMSUNSPOR PUSUYA YATTI
İlk 3 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapatan Samsunspor, gözünü Akhisar'a dikti. Bandırma karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirten teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İşimiz kolay olmayacak ama iyi bir şekilde hazırlanıp, hedeflediğimiz 3 puanı alacağız" diye konuştu.
AKİGOLAR'A ÖVGÜ YAĞDI
Akhisar Teknik Direktörü Cem Kavçak, haftayı Balıkesir galibiyetiyle kapatan öğrencilerine övgüler yağdırdı. Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Kavçak, "Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hatalarımızı da en aza indirdiğimizde daha güzel işler yapacağız" dedi.