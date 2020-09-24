Alt liglerden haberler (24.09.20)

ES-ES PUAN İSTİYOR

Eskişehir Başkanı Mustafa Akgören, Pazar günü Altay deplasmanında puanla dönmek istediklerini söyledi. Akgören, "Camiadan genç futbolcularımıza destek bekliyoruz. Altay güçlü bir takım ama 3 puan için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

İKİ MAÇ İPTAL OLDU

Corona virüsü futbolu vurmaya devam ediyor. 2. Lig'de cumartesi oynanması gereken Sivas Belediye-Bayburt maçı konuk ekipte çıkan koronavirüs vakaları yüzünden iptal edildi. 3. Lig 4. Grup'taki Siirt- Karaköprü maçı da bu nedenle ertelendi.

AÇIK ARA YAPARIZ!

Kocaelispor'un yeni golcüsü Bahattin Köse iddialı konuştu. Tecrübeli golcü, "İyi bir takımız. Uyum sağladığımızda açık ara farkla şampiyon oluruz. İyi takımların olduğu gruptayız. Zor grupta şampiyon olmak daha güzel. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.