Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (24.09.20)

Alt liglerden haberler (24.09.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:33 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (24.09.20)

ES-ES PUAN İSTİYOR

Başkanı Mustafa Akgören, Pazar günü Altay deplasmanında puanla dönmek istediklerini söyledi. Akgören, "Camiadan genç futbolcularımıza destek bekliyoruz. Altay güçlü bir takım ama 3 puan için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

İKİ MAÇ İPTAL OLDU

Corona virüsü futbolu vurmaya devam ediyor. 2. Lig'de cumartesi oynanması gereken Belediye-Bayburt maçı konuk ekipte çıkan koronavirüs vakaları yüzünden iptal edildi. 3. Lig 4. Grup'taki - Karaköprü maçı da bu nedenle ertelendi.

AÇIK ARA YAPARIZ!

Kocaelispor'un yeni golcüsü Bahattin Köse iddialı konuştu. Tecrübeli golcü, "İyi bir takımız. Uyum sağladığımızda açık ara farkla şampiyon oluruz. İyi takımların olduğu gruptayız. Zor grupta şampiyon olmak daha güzel. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.

BİZE ULAŞIN