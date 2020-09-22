Haberler TFF 1.Lig Samsunspor evinde coştu

evinde coştu

İkinci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği ’u ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı geçip elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:41 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Samsunspor evinde coştu
1. Lig'in yeni ekibi , ikinci haftanın kapanış mücadelesinde ağırladığı Ümraniye'yi net bir skorla geçerek aldı: 3-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada gol perdesini 53. dakikada Tomane ile aralayan temsilcisi, 79'da Gökhan Alsan ile ikinci golü bularak iyice rahatladı: 2-0. 90+5'in son anlarında sahneye çıkan Enes İlkin, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0. İlk galibiyetini elde eden ve 4 puana yükselen Samsunspor, haftayı ikinci sırada kapatırken, da ilk mağlubiyetini deplasmanında almış oldu.
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