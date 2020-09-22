Samsunspor evinde coştu

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:41Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, ikinci haftanın kapanış mücadelesinde ağırladığı Ümraniye'yi net bir skorla geçerek ilk galibiyetini aldı: 3-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada gol perdesini 53. dakikada Tomane ile aralayan Karadeniz temsilcisi, 79'da Gökhan Alsan ile ikinci golü bularak iyice rahatladı: 2-0. 90+5'in son anlarında sahneye çıkan Enes İlkin, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0. İlk galibiyetini elde eden ve 4 puana yükselen Samsunspor, haftayı ikinci sırada kapatırken, Ümraniyespor da ilk mağlubiyetini Samsun deplasmanında almış oldu.