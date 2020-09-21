Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut istifa etti!

'da Başkan istifa etti!

1'inci Lig'de cumartesi günü oynanan Bandırmaspor deplasmanında geçen sezondan bu yana paralarına alamayan futbolcuların 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi ettiği 'da başkan ve istifa etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut istifa etti!

1'inci Lig'de cumartesi günü oynanan Bandırmaspor deplasmanında geçen sezondan bu yana paralarına alamayan futbolcuların 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi ettiği 'da başkan ve istifa etti. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle daha önce olağanüstü kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda 3-4 Ekim'de yapılması öngörülen seçim öncesi Karabut ile Kuloğlu, görevlerinden ayrıldı. İki ismin de genel kurulda aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Bandırma maçının ardından konuşma yapan takım kaptanlarından , yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmiş, başkan Karabulut'un kendilerine verdiği sözleri tutmadığını savunmuştu.

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