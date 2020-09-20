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Tuzlaspor ‘Kurt’ gibi!

Yeni ligine Akhisarspor deplasmanından puan alarak başlayan Tuzlaspor, 'u evine eli boş gönderdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Tuzlaspor ‘Kurt’ gibi!
Yeni ligine Akhisarspor deplasmanından puan alarak başlayan Tuzlaspor, 'u evine eli boş gönderdi. 57. dakikada Erdem Özgenç'in pasında genç golcü Onat Kutay Kurt takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Tuzlaspor, 3. haftada 28 Eylül Pazartesi günü Menemen'e konuk olacak. ise 26 Eylül Cumartesi günü Akhisar deplasmanına çıkacak.
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