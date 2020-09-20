Tuzlaspor ‘Kurt’ gibi!

Yeni ligine Akhisarspor deplasmanından puan alarak başlayan Tuzlaspor, Balıkesirspor'u evine eli boş gönderdi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:05Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Yeni ligine Akhisarspor deplasmanından puan alarak başlayan Tuzlaspor, Balıkesirspor'u evine eli boş gönderdi. 57. dakikada Erdem Özgenç'in pasında genç golcü Onat Kutay Kurt takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Tuzlaspor, 3. haftada 28 Eylül Pazartesi günü Menemen'e konuk olacak. Balıkesir ise 26 Eylül Cumartesi günü Akhisar deplasmanına çıkacak.