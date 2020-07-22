Ümraniye’de iki isim ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Ümraniye’de iki isim ayrıldı

’de iki isim ayrıldı

Ümraniye’de iki isim ayrıldı

1. Lig ekibi 'de ve ile yollar ayrıldı.

1. Lig ekibi 'de ve ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Bahadır Taşdelen ve Tarık Tekdal'a takımımıza kattıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
  1. 22.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniye’de iki isim ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA