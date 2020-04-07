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07 Nisan 2020, Salı
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’a ‘süper’ takip

Selim Ilgaz’a ‘süper’ takip

'ın önemli isimlerinden , ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

'ın önemli isimlerinden , ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sezon başında Süper Lig ekipleriyle görüşen 24 yaşındaki sağ kanatın, ve Denizlispor'un radarında olduğu öğrenildi. 'da yetişen ve 2016'da Hatay'a gelen Selim'in sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Başarılı oyuncu, bu sezon 27 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
  1. 7.4.2020
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