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02 Mart 2020, Pazartesi
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'un galibiyet hasreti sürüyor!

Bursaspor'un galibiyet hasreti sürüyor!

, 1. Lig'de çıktığı üst üste 3 maçı da kazanamadı. Yeşil-beyazlılar en son ile de 1-1 berabere kaldı ve son 3 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

deplasmanında da kazanamayan yeşil-beyazlılar, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren , son dönemde büyük bir düşüş yaşıyor. Şampiyonluk adaylarından biri olan yeşil-beyazlılar, 1. Lig'de çıktığı son 3 maçtan da galip ayrılamadı. deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Timsah, ardından hafta içi Bursa'da oynanan Altay karşılaşmasından da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İki maçta yaşanan 5 puan kaybından sonra çıkışa geçmeyi hedefleyen Bursaspor, dün ligin 25. haftasında 'da oynanan karşılaşmada Cesar Grup Ümraniyespor ile de 1-1 berabere kaldı ve son 3 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Ligin ilk yarısının 15. haftasında oynanan Altınordu maçının ardından 'kan uyuşmazlığı' gerekçesiyle Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, İbrahim Üzülmez'i büyük umutlarla takımın başına getirmişti. Yeni hocası Üzülmez ile sezonun ilk yarısının son iki maçından 3 puan çıkaran Timsah, ligin ikinci devresine Karagümrük ve Akhisarspor galibiyetleriyle iyi başladı, fakat devamı gelmedi. Yeşil-beyazlılar, son 3 maçta galibiyet göremedi ve liderin 8, ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 4 puan gerisinde kaldı.

  1. 02.03.2020
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