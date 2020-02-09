Erzurum-Keçiören maçı yarına kaldı

TFF 1. Lig'de bugün 14.00'te oynanması gereken Erzurumspor- Keçiörengücü karşılaşması, TFF tarafından elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, karşılaşmanın yarın yine aynı saatte oynanacağı belirtildi.