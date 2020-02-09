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09 Şubat 2020, Pazar
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Erzurum-Keçiören maçı yarına kaldı

Erzurum-Keçiören maçı yarına kaldı

1. Lig'de bugün 14.00'te oynanması gereken karşılaşması, TFF tarafından elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelendi.

1. Lig'de bugün 14.00'te oynanması gereken karşılaşması, TFF tarafından elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, karşılaşmanın yarın yine aynı saatte oynanacağı belirtildi.

  1. 9.2.2020
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