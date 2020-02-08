MAÇ SONUCU | Eskişehir 3-0 Altınordu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Eskişehir 3-0 Altınordu

MAÇ SONUCU | 3-0 Altınordu

MAÇ SONUCU | Eskişehir 3-0 Altınordu

1. Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamladıktan sonra ikinci devrede çıkışa geçen , 21. haftada konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti.

1. Lig'in 21. haftasında Altınordu'yu konuk eden rakibini 3-0 mağlup etti.

Yenilmezlik serisini 5 haftaya çıkaran kırmızı-siyahlılar üst üste 2. galibiyiteni aldı.

Es-Es'e zaferi getiren golleri 10 ve 56'da ile 80'de penaltıdan kaydetti.

bu sonuçla puanını 16'ya çıkarıp maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı.

7 hafta sonra kaybeden temsilcisi ise 23 puanda kaldı.

  1. 08.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Eskişehir 3-0 Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN