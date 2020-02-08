MAÇ SONUCU | Eskişehir 3-0 Altınordu
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamladıktan sonra ikinci devrede çıkışa geçen Eskişehirspor, 21. haftada konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Mete Demir (2) ve Mehmet Feyzi Yıldırım kaydetti.
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu'yu konuk eden Eskişehirspor rakibini 3-0 mağlup etti.
Yenilmezlik serisini 5 haftaya çıkaran kırmızı-siyahlılar üst üste 2. galibiyiteni aldı.
Es-Es'e zaferi getiren golleri 10 ve 56'da Mete Demir ile 80'de penaltıdan Mehmet Feyzi Yıldırım kaydetti.
Eskişehir bu sonuçla puanını 16'ya çıkarıp maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı.
7 hafta sonra kaybeden İzmir temsilcisi ise 23 puanda kaldı.
- 08.02.2020
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